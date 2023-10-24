Назавжди 31: у боях біля Роботиного загинув Роман Коркішко

Україна втрачає у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, найкращих синів і доньок. Так, на фронті загинув захисник Роман Коркішко.

Герой захищав країну від початку повномасштабного вторгнення. У Романа залишилися молода дружина, рідний брат і мати.

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Герою назавжди залишиться 31 рік

31-річний Роман Коркішко родом з села Доброгостів, що у Трускавецькій територіальній громаді. Він здобув освіту електрика й мав власні плани на життя. Коли окупанти вдерлися в Україну, то Роман вступив до лав Національної гвардії та почав боронити країну.

Захисник був помічником мінометника. Він загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу селища Роботине в Запорізькій області.

У Романа залишилась молода дружина, рідний брат і мати. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. Нехай Господь прийме його у свої обійми! Жодними словами не втамувати біль рідних від втрати і не загоїти рани в душі, та світлий спомин про Романа Коркішка назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять і слава Герою!

– повідомили у міськраді.

У рідному селі Доброгостів прощатимуться 25 жовтня. Як повідомили у міськраді, 24 жовтня відбудеться парастас, а чин похорону й церемонія прощання з Героєм – 25 жовтня.

Трагічні втрати України у війні

У Луцьку 23 жовтня попрощалися із захисником Андрієм Булгаковим. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Кринки Херсонської області. Попрощатися з Героєм прийшла єдина 16-річна донька Андрія. Кадри з нею розчулили мережу, адже вона була у татовій військовій формі.

У боях за Україну загинув 60-річний Ігор Дубик. Він боронив країну від окупантів з перших днів вторгнення, давав відсіч окупантам в Маріуполі й тримав оборону "Азовсталі". Герой провів 200 днів у російському полоні в Оленівці, де схуд майже на 30 кілограмів. Після того, як Ігора звільнили з полону, він знову повернувся на фронт. На жаль, Герой загинув під час виконання бойового завдання.

У боях біля Макіївки загинув прикордонник Артем Скляров. Герою назавжди лишилося 19 років.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя! Світла пам'ять