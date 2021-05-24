Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

Мати затриманого Романа Протасевича заявила, що її син нібито перебуває у мінській лікарні. За словами жінки, стан здоров'я активіста – критичний.

Що відомо про стан Протасевича

Затриманого засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA нібито знайшли у лікарні. У нього – проблеми з серцем.

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Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її сина знайшли в одній з мінських лікарень. Стан його критичний. Про це жінці повідомили небайдужі,

– мовиться у повідомленні.

Деталі затримання активіста