Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

24 травня 2021 , 16:54
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Джерело:

телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Мати затриманого Романа Протасевича заявила, що її син нібито перебуває у мінській лікарні. За словами жінки, стан здоров'я активіста – критичний.

Що відомо про стан Протасевича

Затриманого засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA нібито знайшли у лікарні. У нього – проблеми з серцем.

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Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її сина знайшли в одній з мінських лікарень. Стан його критичний. Про це жінці повідомили небайдужі,
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Раніше батьки Протасевича казали, що не знають, де перебуває їхній син. Про затримання Романа сім'я дізналася з одного телеграм-каналу. Батько активіста заявив, що готує звернення до Міжнародного суду.

Деталі затримання активіста

Автор: Софія Мінджоса