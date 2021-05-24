Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

Мати затриманого Романа Протасевича заявила, що її син нібито перебуває у мінській лікарні. За словами жінки, стан здоров'я активіста – критичний.
Що відомо про стан Протасевича
Затриманого засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA нібито знайшли у лікарні. У нього – проблеми з серцем.
До теми Після затримання Протасевича Лукашенко зустрінеться з Путіним, – ЗМІ
Мати Романа Протасевича повідомила про те, що за непідтвердженою інформацією її сина знайшли в одній з мінських лікарень. Стан його критичний. Про це жінці повідомили небайдужі,
– мовиться у повідомленні.
Деталі затримання активіста
- 23 травня пасажирський літак Ryanair, який виконував рейс з Афін у Вільнюс, посадили у Мінську. Це трапилося після того, як білоруські диспетчери заявили про мінування літака.
- Після приземлення білоруські силовики перевірили усіх пасажирів. Однак 6 з них так і не відпустили. Серед затриманих – Протасевич та його дівчина з Росії Софія Сапега. Відомо, що вона зараз перебуває у мінському СІЗО.
- Затримання активіста обурило міжнародну спільноту. Низка держав заборонила своїм авіакомпаніям літати над територією Білорусі. Велика Британія вже ввела санкції проти фізичних та юридичних білоруських осіб.
- Президент Володимир Зеленський доручив підготувати зупинення авіасполучення з Мінськом.