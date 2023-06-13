На війні загинув захисник зі Львівщини Роман Стасик: він рятував пораненого побратима

13 червня 2023, 10:33
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Джерело:

Дрогобицька міська рада

На фронті загинув український захисник Роман Стасик. Він родом зі Львівщини.

Роман Стасик – уродженець села Болехівці Дрогобицької громади. Він воював у найгарячіших точках.

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Що відомо про загиблого воїна

Роман Стасик народився 24 жовтня 1981 року. Жив у селі Болехівці.

У лютому 2023 року чоловіка мобілізували. З кінця квітня він проходив службу під Мар'їнкою, Авдіївкою та Бахмутом, де виконував завдання парамедика.

На жаль, під час евакуації пораненого побратима з поля бою під Хромовим Роман загинув – він потрапив під мінометні ворожі обстріли.

У захисника залишилися батько, мати та брат із сім'єю.

Романа згадують як чуйну, спокійну, добру людину та дбайливого і люблячого сина.


Загиблий Роман Стасик / фото Дрогобицька міська рада

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Героя.

Болючі втрати України

  • Нещодавно на війні з російськими окупантами загинув український воїн Сергій Зелінський. Військовий загинув 4 червня під Бахмутом на Донеччині.
  • Також у війні загинув ще один мужній син своєї країни. Мовиться про Андрія Батя, котрий віддав своє життя у важких боях неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.
  • Окрім цього, на війні загинув військовий 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Віктор Петров. У мирному житті він був львівським журналістом та активістом.
Автор: Софія Ковнір