На війні загинув захисник зі Львівщини Роман Стасик: він рятував пораненого побратима

На фронті загинув український захисник Роман Стасик. Він родом зі Львівщини.

Роман Стасик – уродженець села Болехівці Дрогобицької громади. Він воював у найгарячіших точках.

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Що відомо про загиблого воїна

Роман Стасик народився 24 жовтня 1981 року. Жив у селі Болехівці.

У лютому 2023 року чоловіка мобілізували. З кінця квітня він проходив службу під Мар'їнкою, Авдіївкою та Бахмутом, де виконував завдання парамедика.

На жаль, під час евакуації пораненого побратима з поля бою під Хромовим Роман загинув – він потрапив під мінометні ворожі обстріли.

У захисника залишилися батько, мати та брат із сім'єю.

Романа згадують як чуйну, спокійну, добру людину та дбайливого і люблячого сина.



Загиблий Роман Стасик / фото Дрогобицька міська рада

Болючі втрати України