Лубінець відреагував на дії ТЦК щодо ексбойового медика Романа Замрія
- Колишній бойовий медик Роман Замрій заявив про його незаконне утримання працівниками ТЦК.
- Омбудсмен Лубінець закликав до розслідування інциденту.
Колишній бойовий медик Роман Замрій повідомив, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області та утримували 3 дні без їжі та води. Дмитро Лубінець прокоментував подію.
За словами Лубінця, його представниця на Буковині Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції – для з'ясування всіх обставин, передає 24 Канал.
Дивіться також На Одещині внаслідок вибуху авто загинув працівник ТЦК, – ЗМІ
Реакція Лубінця
️Омбудсмен висловив занепокоєння щодо поширеної у медіа інформації про утримання осіб в Чернівецькому ТЦК без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв'язку.
Якщо факти підтвердяться – вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі,
– заявив омбудсмен.
Крім того, Лубінець вказав на те, що є інформація у соцмережах, що інші громадяни в Чернівецькому обласному ТЦК та СП стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.
Що передувало
- Роман Замрій розповів, що його авто зупинив представник ТЦК на блокпості поблизу Хотина 4 червня. Військовий, за словами медика, попросив його підвезти до військкомату. Опісля той спитав у нього за військово-облікові документи. Документи, які підтверджують право Замрія на відстрочку, були в його телефоні. Представник ТЦК забрав телефон і зник.
- Потім до Замрія вийшов офіцер, який сказав, що повезе медика на ВЛК, поки у військкоматі розглядають його право на відтермінування.
- Вночі його завезли до темного приміщення. Його та двох співкамерників 3 дні тримали без їжі та води, а згодом повезли автобусом до військової частини. Там їх зустрів офіцер військової частини, який обурився, що співробітники Чернівецького ТЦК хотіли мобілізувати людину, яка має право на відтермінування.
У Чернівецькому ТЦК прокоментували інцидент. Там заявили, що права на відстрочку Роман Замрій не мав. Тому його запросили до ТЦК, де він пройшов ВЛК та був визнаний придатним.
В ОСУВ "Захід" розповіли, що Замрій втратив право на відстрочку від військової служби, оскільки його старшій дитині виповнилося 18 років. Також речник ОСУВ "Захід" Олег Добровський наголосив, що колишнього бойового медика утримували у належних побутових умовах. У нього був "доступ до води, до туалетів, пересування, харчування".