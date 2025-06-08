Лубінець відреагував на дії ТЦК щодо ексбойового медика Романа Замрія

Колишній бойовий медик Роман Замрій повідомив, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області та утримували 3 дні без їжі та води. Дмитро Лубінець прокоментував подію.

За словами Лубінця, його представниця на Буковині Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції – для з'ясування всіх обставин, передає 24 Канал.

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Реакція Лубінця

️Омбудсмен висловив занепокоєння щодо поширеної у медіа інформації про утримання осіб в Чернівецькому ТЦК без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв'язку.

Якщо факти підтвердяться – вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі,

– заявив омбудсмен.

Крім того, Лубінець вказав на те, що є інформація у соцмережах, що інші громадяни в Чернівецькому обласному ТЦК та СП стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

Що передувало