До фіналу ще багато роботи: у ДБР розповіли, що чекає на Гринкевичів

В Одесі 22 січня затримали Романа Гринкевича — сина скандального львівського бізнесмена. Уже сьогодні йому мають оголосити запобіжний захід.

Скандальна справа Гринкевичів викликала чимало суспільного обурення. Тепер на фігурантів справи чекає покарання. Однак фінальному вироку передуватиме ще багато роботи. Детальніше про це 24 Каналу розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.

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Робота лише починається

Ще 18 січня Гринкевича-молодшого оголосили у розшук. У понеділок, 22 січня, стало відомо, що Роман Гринкевич намагався домовитися щодо незаконного перетину державного кордону, аби надалі сховатися від правоохоронних органів в одній з країн ЄС. Його затримали.

Те, що його знайшли та затримали, є сигналом усіх фігурантам кримінальних проваджень і суспільству, що уникнути відповідальності за скоєні злочини не вдасться,

– наголосила Тетяна Сапьян.

Зауважимо, що Роману Гринкевичу сьогодні мають обрати запобіжний захід, про який просить слідство разом з прокуратурою. Мовиться про утримання під вартою.

Наголошую, що це лише початок досудового розслідування. До фінальної стадії ще дуже багато роботи. Я хотіла, щоб усі це розуміли,

– підкреслила речниця ДБР.

Романа Гринкевича знайшли в Одесі. Ймовірно, зараз він уже перебуває в Києві, де й відбуватиметься засідання суду.

Коротко про справу Гринкевичів