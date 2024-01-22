Сидить поряд з адвокатом: суд дозволив Гринкевичу перебувати поза камерою

22 січня у Печерському районному суді Києва відбувається судове засідання, на якому обирають запобіжний захід Роману Гринкевичу. Його підозрюють у наживі на закупівлях для ЗСУ.

Роман Гринкевич отримав підозру у розкраданні коштів на українську армію ще 17 січня. Також підозри отримали ще чотири особи, зокрема, його батько Ігор Гринкевич.

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Вийшов з камери

Судове засідання у справі Гринкевича-молодшого стартувало біля 19:49. Підозрюваного завели до суду у кайданках і посадили за скляним загородженням. Певний час бізнесмен сидів з опущеною головою і ховався від камер.

Згодом він попросив суддю пересісти з лави підсудного на місце поряд зі своїм адвокатом. Суддя задовольнив клопотання Гринкевича.

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Гринкевичу-молодшому обирають запобіжний захід

На початку судового засідання бізнесмен відмовився спілкувати із журналістами, заявивши, що коментарі даватиме після його завершення. Відомо, що його адвокат подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності. Однак суд його відхилив. Захист бізнесмена вимагатиме для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокуратура просить про тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 500 мільйонів гривень. Прокурор наголосив, що Гринкевич може переховуватися, також знищувати докази у справі. Також він наголосив, що підозрюваний не з'являвся до слідчого за повістками.

Гринкевич всівся біля свого адвоката / Фото соцмережі

Тим часом адвокат переконує, що Роман Гринкевич не отримував судових повісток. Ба, більше він начебто не мав наміру тікати за кордон, навпаки – планував їхати до Києва і клопотати про розгляд справи. Але ДБР затримали його раніше.

Сам Гринкевич назвав справу проти себе "дискредитацією".

Станом на 21:40 судді пішли в нарадчу кімнату для ухвалення рішення.

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