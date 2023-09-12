Росгвардія почала приймати на роботу помилуваних зеків що воювали в ПВК "Вагнера"

Структури Росгвардії почали наймати на роботу колишніх ув'язнених, які отримали помилування. Ці люди також воювали в Україні у сумнозвісній ПВК "Вагнера".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Свій рекрутинг російських ексзеків Росгвардія веде із серпня 2023 року, інформує 24 Канал.

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Що відомо про наймання Росгвардією колишніх зеків-вагнерівців

Повідомлення про набір до Росгвардії з'явилися у закритих чатах родичів бойовиків ПВК наприкінці літа 2023 року. Так, родички колишніх ув'язнених розповіли, що колишніх вагнерівців запросили служити до Росгвардії, при цьому перевірку вдалося пройти не всім.

Крім того, військових, за словами джерел видання, беруть не на керівні посади й не до середнього офіцерського складу.

Одна зі росіянок повідомила журналістам, що її близькій людині вдалося потрапити до Росгвардії лише тому, що "стаття була не тяжка". У Росгвардії у нього запросили документи про помилування, закінчення контракту та наявність судимості.

Також у відомстві відправили запит до виправної колонії, де ексв'язень відбував покарання. Потім інформацію передали на перевірку до ФСБ, що зайняло близько одного тижня.

Крім цього, один із російських журналістів зателефонував до відділів кадрів кількох підрозділів Росгвардії під виглядом колишнього вагнерівця зі знятою судимістю. Там, зокрема, підтвердили, що ексв'язні мають шанс потрапити на службу залежно від характеру скоєного злочину, а також того, наскільки давно він потрапив до колонії.

Зрештою у московському підрозділі Росгвардії журналісту, який назвав себе засудженим за "наркотичною" статтею, відмовили у можливості надходження на службу. При цьому у відомстві російського міста Ростов-на-Дону сказали, що це можливо з окремого схвалення керівництва. Там також кореспондентові запропонували вирушити охороняти стратегічні об'єкти до тимчасово окупованої частини Донецької області.

В Інституті вивчення війни висловилися щодо наймання вагнерівців

Аналітики американського Інституту вивчення війни 12 вересня у своєму звіті зазначили, що Росгвардія, ймовірно, вербує раніше ув'язнених колишніх найманців ПВК "Вагнера". Такі кроки були впроваджені для того, щоб підкорити залишки вагнерівців, одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії.

Можливе активне вербування Росгвардією колишніх найманців ПВК "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі недавніх прагнень російського керівництва посилити роль Росгвардії, як внутрішнього органу безпеки після заколоту колишнього ватажка вагнерівців Пригожина,

– зазначили експерти.

Наостанок в ISW наголосили, що Росгвардія вербує колишніх бійців ПВК "Вагнера", щоб максимально сформувати свій резерв або, можливо, для прямого контролю над колишніми елементами з-поміж вагнерівців в надії зміцнити внутрішню безпеку після заколоту.

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