Російський народ не хоче ескалацій і кривавих експансій, – Зеленський

Російський народ не хоче ескалацій і кривавих експансій, – Зеленський
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Володимир Зеленський розповів, що російський народ не хоче ескалацій і кривавих експансій. Та вкладаючись в пропаганду, вони самі споживають її підкоряються їй.
Таку заяву Володимир Зеленський зробив, відповідаючи на питання, чи не свідчить підтримка росіянами української збірної на Євро-2020 про те, що в російському суспільстві наростають очікування щодо того, що війна нарешті припиниться.
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Росіяни не хочуть ескалації, – Зеленський
Президент розповів – якщо неупереджено глянути на суспільні настрої в Росії, то буде помітно чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України.
Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій. Згадайте ту хвилю щирої цікавості, яка виникла одразу після моєї пропозиції президенту Росії зустрітись і знайти шлях до миру,
– заявив президент.
І це була "не штучна цікавість", а реальні очікування, які є.
Пропаганда заганяє людей в нерозуміння
Володимир Зеленський пояснив, що російське суспільство не може відкрито ставити питання про війну чи її ціну, проте у них немає бажання продовжувати агресію проти України.
Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть стосовно сусідів,
– пояснив Зеленський.
Це відображається й у державній політиці Росії. Адже, вкладаючись у пропаганду, "вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду і підкоряються їй.
На думку президента, якщо цю пропаганду та штучні агресивні процеси прибрати, – ситуація виглядатиме зовсім інакше.
"Можливо, якщо й сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидним, що нам дійсно є про що розмовляти. Не про міфи, а про реалії", – підсумував Зеленський.
Що цьому передувало: коротко
- Президент Росії Володимир Путін зробив скандальну заяву, що нібито не відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським, та нібито не розуміє навіщо вона. Аргументував свою гіпотезу тим, що, нібито, всі питання України вирішуються не в Києві.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що "усі питання України вирішуються лише українською державою".
- Також український президент відповів на скандальну заяву Путіна про "єдиний народ". Він сказав, що українці та росіяни єдиним народом ніколи не були.