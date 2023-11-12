Вночі окупанти завдали змішаного ракетного удару по Півдню: є влучання

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вночі проти 12 листопада агресорка вдарила по Півдню.

Речниця ОК "Південь" у етері телемарафону розповіла, що за минулу добу 11 листопада ворог 50 разів обстріляв регіон. За її словами, російська армія концентрується саме на населених пунктах та у такий спосіб тисне на українських військових.

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Атаки з повітря не припиняються

Водночас Гуменюк наголосила, що ворог продовжує атаки з повітря. Вона зауважила, що навіть погіршення погодних умов не заважає росіянам використовувати авіацію для ракетних ударів.

Можна сказати змішаний ракетний удар завдали вночі: одночасно використовувалась і балістика, і керовані ракети типу Х-59. Одну знищено над Миколаївщиною, одна Х-59 влучила по відкритій поверхні і також відбулося влучання ракети "Іскандер-М" також по відкритій поверхні,

– сказала речниця.

За словами Гуменюк, ніхто не постраждав та обійшлося без критичних руйнувань. У Генштабі також розповіли про цю атаку. Там зазначили, що наслідки наразі уточнюються.

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