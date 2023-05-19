Росія скликала Радбез ООН, щоб побідкатися на збиття її ракет: Кислиця висміяв агресорку

Росіяни ввечері 18 травня вирішили зібрати Раду Безпеки ООН, щоб поскаржитися на постачання зброї нашій країні. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця порадив окупантам подумати про своє майбутнє "на нарах".

За його словами, наразі диктатор Путін має два шляхи виходу з ситуації, що склалася. Кислиця запропонував президенту Росії або здатися, або повторити долю Гітлера, що наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

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Кислиця вказав росіянам на їхнє місце в ООН

Постпред України в ООН наголосив, що українці продовжуватимуть боротися, поки "кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений". Він також наголосив, що Росія обов'язково зазнає поразки у війні проти України.

"Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності", – запевнив Кислиця.

Він вчергове закликав країну-агресорку "вхопитися за резолюцію ООН, як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру". Представник підкреслив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів мають покинути території України.

Настав час для російських орд вивести свої війська з окупованих територій України – і не на автомобілях, вкрадених в українського населення,

– зауважив Кислиця.

Наостанок він звернувся російською до кремлівських посіпак, сказавши, що "час збирати манатки й вирушати на рубежі 1991 року". Це була своєрідна відповідь на схожу заяву росіян до НАТО.

Нещодавно Росія скаржилася в ООН на Буданова

Росіяни вирішили написати лист до Ради безпеки ООН, в якому звинуватили Київ в "готовності вбивати росіян по всьому світу". Причиною цього стала заява начальника ГУР МО Кирила Буданова про "ліквідацію окупантів до повної перемоги України".

У цьому документі загарбники наголосили, що подібні наративи є прикладом ненависті, русофобії та підбурювання до насильства за національною ознакою. Крім цього, росіяни наголосили, що наша країна нібито порушує правила Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на цю заяву і підкреслив, що Україна дістане кожного представника Росії юридично чи фізично та порадив країні-агресору припинити використовувати ООН, оскільки у військових злочинців немає міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у січні 2022 року заявив, що Альянс має "зібрати манатки й вирушити на рубежі 1997 року". Тим самим він показав справжнє прагнення Росії щодо країн та територій, які вона хоче підпорядкувати під себе.