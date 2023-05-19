Росія скликала Радбез ООН, щоб побідкатися на збиття її ракет: Кислиця висміяв агресорку
Джерело:Сергій Кислиця
Росіяни ввечері 18 травня вирішили зібрати Раду Безпеки ООН, щоб поскаржитися на постачання зброї нашій країні. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця порадив окупантам подумати про своє майбутнє "на нарах".
За його словами, наразі диктатор Путін має два шляхи виходу з ситуації, що склалася. Кислиця запропонував президенту Росії або здатися, або повторити долю Гітлера, що наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.
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Кислиця вказав росіянам на їхнє місце в ООН
Постпред України в ООН наголосив, що українці продовжуватимуть боротися, поки "кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений". Він також наголосив, що Росія обов'язково зазнає поразки у війні проти України.
"Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності", – запевнив Кислиця.
Він вчергове закликав країну-агресорку "вхопитися за резолюцію ООН, як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру". Представник підкреслив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів мають покинути території України.
Настав час для російських орд вивести свої війська з окупованих територій України – і не на автомобілях, вкрадених в українського населення,
– зауважив Кислиця.
Наостанок він звернувся російською до кремлівських посіпак, сказавши, що "час збирати манатки й вирушати на рубежі 1991 року". Це була своєрідна відповідь на схожу заяву росіян до НАТО.Зверніть увагу! Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у січні 2022 року заявив, що Альянс має "зібрати манатки й вирушити на рубежі 1997 року". Тим самим він показав справжнє прагнення Росії щодо країн та територій, які вона хоче підпорядкувати під себе.
Нещодавно Росія скаржилася в ООН на Буданова
- Росіяни вирішили написати лист до Ради безпеки ООН, в якому звинуватили Київ в "готовності вбивати росіян по всьому світу". Причиною цього стала заява начальника ГУР МО Кирила Буданова про "ліквідацію окупантів до повної перемоги України".
- У цьому документі загарбники наголосили, що подібні наративи є прикладом ненависті, русофобії та підбурювання до насильства за національною ознакою. Крім цього, росіяни наголосили, що наша країна нібито порушує правила Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на цю заяву і підкреслив, що Україна дістане кожного представника Росії юридично чи фізично та порадив країні-агресору припинити використовувати ООН, оскільки у військових злочинців немає міжнародного права.