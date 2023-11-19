Херсон знову під ударом: внаслідок ворожого обстрілу поранено 3-річну дитину

Росія кожного дня криє Херсон вогнем. Зокрема, 19 листопада від ворожо обстрілу постраждали люди, серед них – дитина.

Росія 19 листопада знову вдарила по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 3-річна дівчинка.

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Що відомо про постраждалих

У дитини мінно-вибухова травма та осколкові поранення. Їй надають необхідну допомогу. Стан дівчинки – середньої тяжкості.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що внаслідок обстрілу загалом постраждало 5 людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.

За його словами, дитина з бабусею гуляли у дворі, коли їх накрила ворожа артилерія.

Воєнний злочин зафіксовано,

– підкреслив глава МВС.

Об 11:06 19 листопада Роман Мрочко повідомив, що умісті пролунали потужні вибухи. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях та не нехтувати власною безпекою.

Росія продовжує обстрілювати Херсон, попри певні успіхи української армії на лівому березі області. Зокрема, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що нашим воїнам вдалося посунути росіян на 3 – 5 кілометрів від Дніпра.

Ситуація на Херсонщині