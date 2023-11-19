Херсон знову під ударом: внаслідок ворожого обстрілу поранено 3-річну дитину
Джерело:Роман Мрочко
Росія кожного дня криє Херсон вогнем. Зокрема, 19 листопада від ворожо обстрілу постраждали люди, серед них – дитина.
Росія 19 листопада знову вдарила по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 3-річна дівчинка.
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Що відомо про постраждалих
У дитини мінно-вибухова травма та осколкові поранення. Їй надають необхідну допомогу. Стан дівчинки – середньої тяжкості.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що внаслідок обстрілу загалом постраждало 5 людей: 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років.
За його словами, дитина з бабусею гуляли у дворі, коли їх накрила ворожа артилерія.
Воєнний злочин зафіксовано,
– підкреслив глава МВС.
Об 11:06 19 листопада Роман Мрочко повідомив, що умісті пролунали потужні вибухи. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях та не нехтувати власною безпекою.
Росія продовжує обстрілювати Херсон, попри певні успіхи української армії на лівому березі області. Зокрема, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що нашим воїнам вдалося посунути росіян на 3 – 5 кілометрів від Дніпра.
Ситуація на Херсонщині
- Російські загарбники розстріляли двох цивільних у тимчасово захопленому селі Маслівка Херсонської області. Тіла 40-річного Олександра Бондаренка та 49-річної Ірини Баранової знайшли 16 листопада у власному будинку на вулиці Садовій. Окупаційна влада заявила, що за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 12267 військової частини Росії – 34-річного Віталія Філіппова із Московської області та 34-річного Андрія Сафронова з тимчасово окупованої частини Донецької області.
- Під час чергового обстрілу 14 листопада ворог поранив двомісячну дівчинку. Олександр Прокудін наголосив, що, на щастя, завдяки турботливим та професійним медикам, біди вдалося уникнути. Стан немовляти оцінювали як середньої тяжкості. Водночас він не погіршувався.
- Загарбники заявили про свій "відхід" з лівобережжя Херсонської області, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України. Водночас отримали зворотний ефект. Це пояснила речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, після невдалої заяви про нібито "відхід" в армії ворога почалась паніка, саме тому заяву довелося "анулювати".