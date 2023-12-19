Росія у 2023 році не досягла жодної з цілей, – Зеленський

Росія не досягнула жодної своєї цілі на полі бою упродовж 2023 року. Вони продовжують втрачати колосальну кількість людей.

Про це під час конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Окупанти спершу не змогли окупувати усю територію України. Згодом вони перемкнулися на інші цілі, які також не змогли виконати.

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Жодної цілі Росія не виконала

Як наголосив Зеленський, Кремль постійно розповідає цілі їхньої так званої "спєциальной воєнной апєрации" залишилися незмінними. Вони досі хочуть окупувати усю територію України. Але наразі більш реальна для них мета – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Вони також не змогли цього досягнути за 2023 рік.

Потім там змінювали риторику. Хотіли вийти на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі. Тому нема що говорити про наші поразки. Жодної перемоги Росія не досягли. Два роки наші люди борються. Я їм за це вдячний. Наші бійці – молодці,

– підкреслив Зеленський.

Зараз Україна посилено працює з міжнародними партнерами, щоб вдалося домовитися про військову та фінансову допомогу на 2024 рік. Вже є важливий прогрес з боку Євросоюзу щодо виділення 50 мільярдів євро.

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Тут лише питання часу, адже є певні організаційні питання. А якщо підтримку цього пакету не підтримуватиме одна держава з ЄС, то є інструменти, аби обійти це можливе вето. Також є важливі сподівання на Сполучені Штати.

Працюємо дуже сильно з фінансовою допомогою. Я впевнений, що США нас не зрадять. І те, про що ми там домовлялися, буде повністю виконане,

– наголосив Зеленський.

Пресконференція Зеленського: коротко