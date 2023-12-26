Нові грані фашизму: Росія готується до інформаційної війни проти своїх у 2024 році

У Росії готують нові умови життя, які ще більше утискатимуть свободу слова. Владімір Путін має намір максимально закрити росіян від доступу альтернативної інформації.

За 2023 рік Кремль підготувався до посилення путінського режиму. Про подробиці нового майбутнього у Росії 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Залізна завіса" опускається

На тлі усіх поразок, яких протягом повномасштабного вторгнення окупантам завдали ЗСУ, Росія вигадала цілу низку нових фраз та синонімів, які начебто мали б "прикрасити дійсність". Вибухи перетворилися у "хлопкі", знищення на "пошкодження", панічні втечі на "жести доброй волі" тощо.

Що далі – країна-агресор все більше буде цю дійсність прикрашувати і змушувати усіх навколо робити те ж саме. Інакше – стаття за "дискредитацію армії".

У 2023 році відбулась підготовка до нової стадії тоталітаризму, згущується оця "нацистська туманність". Йде підготовка до відшліфованого фашистського рейху, в якому не буде місця ні для найменших ознак свободи слова,

– наголосив Ігор Яковенко.

За словами журналіста, зараз у Росії готують знищення ютубу та російської "Вікіпедії" для того, аби не залишилось ні шпаринки для надходження альтернативної інформації.

"Остаточна зачистка до блиску, тоталітарний рейх має сяяти своєю коричневою сутністю. Це ще одна особливість 2023 року – підготовка до п'ятого "вознесення" Путіна на самодержавний трон", – підкреслив Яковенко.

Робота російської пропаганди: останні новини

За останні кілька днів ЗСУ вдалося збити 4 російських бомбардувальники Су-24. У Росії не знайшли кращого способу "згладити" ці новини, ніж сказати, що натомість росіяни нібито збили F-16. Однак Україна ще навіть не отримувала, а лише готується отримати ці західні літаки.

Додамо, що у Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія готує нове ІПСО проти України. Поширюватимуть їх як всередині нашої країни, так і поза нею. Завдання Росії – дестабілізувати ситуацію та деморалізувати українців, а також послабити українську коаліцію.

Крім того, зараз росіяни активно поширюють пропаганду на окупованих територіях. Зокрема, вони розгорнули інформаційну кампанію "Повернемось у Херсон". Подібна історія відбувалась і навесні 2023 року.

Владімір Путін вже вп'яте планує стати президентом Росії. Вибори у країні запланували на три дні – з 15 по 17 березня 2024 року.