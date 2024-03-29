У 2024 році лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб вразили військові цілі, – Умєров

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. На цьому вкотре наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Він мав можливість виступити під час позачергового засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося на прохання нашої держави. Рустем Умєров наголосив, що лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб уразили військові цілі від початку 2024 року.

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97% цілей – цивільні об'єкти

Як зазначив міністр оборони, основна увага на засіданні була зосереджена на нещодавніх масованих ударах з боку Росії, а також необхідності посилити протиповітряну оборону нашої держави.

Міністр оборони зазначив, що загальна вибухова потужність комбінованих ударів по Україні з початку 2024 року перевищує 9 кілотонн.

Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру,

– підкреслив Умєров.

Очільник оборонного відомства додав, що управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що 712 з 1804 жертв серед мирного населення, підтверджених за останні 3 місяці ООН, спричинені саме ракетними атаками та ударами баражувальними боєприпасами.

Рустем Умєров зазначив, що надав детальний огляд нагальних потреб ППО України. За його словами, у цьому питанні важливою є підтримка наших партнерів. Адже це може врятувати тисячі невинних життів.

Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною,

– підкреслив Умєров.

Зауважимо, що 28 березня Володимир Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Глава держави наголосив, що лиш за минулий тиждень Росія вдарила 190 ракетами, 140 "Шахедами" та 700 КАБами, і що з ладу виведена найбільша ГЕС нашої держави.