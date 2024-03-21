Росія масовано атакувала Київ ракетами, є постраждалі та руйнування: хронологія 757 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники кожного дня дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 757 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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