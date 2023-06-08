Міноборони показало відео, як Росія гатила по Херсону під час евакуації

Росія цинічно обстріляла Херсон у той час, коли у місті триває евакуація мирних мешканців. Людей вивозили через затоплення.

Останнє підривом Каховської гідроелектростанції вночі проти 6 червня спричинила Росія. Заступниця міністра оборони показала відео, на якому видно, як Росія атакує вже затоплену територію.

Дивіться також Не вистачало швидких: журналіст розповів, як відбувається евакуація людей на Херсонщині

Росія обстріляла затоплений Херсон

Ганна Маляр розповіла, що відео зняте в Херсоні. Адже росіяни обстрілюють затоплені райони.

Карл фон Клаузєвіц свого часу писав, що війни з дикими народами більш жорстокі та руйнівні, аніж війни з цивілізованими народами. У диких народів панують емоційні наміри, в той час, як у цивілізованих – наміри обумовлюються розумом,

– написала посадовиця.

Як росіяни атакували Херсон: дивіться відео

Що відомо про евакуацію та обстріл Херсонщини

Після підриву Каховської ГЕС вода затопила деокуповану Правобережну та тимчасово окуповану Лівобережну Україну.

Українська влада в день трагедії, 6 червня, закликала людей негайно евакуюватись та почала вивозити мешканців, щоб врятувати людські життя. Натомість окупанти на лівому березі не вивозять людей, кинувши їх напризволяще.

Варто зазначити, що під водою перебувають 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них Лівобережжя затоплене на 68%, Правобережжя – на 32%. Саме тому Україна закликала керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інші міжнародні гуманітарні організації допомогти врятувати людей на окупованих територіях.

Станом на 8 червня Україна евакуювала з підтоплених територій Херсонщини 2 154 особи, з них 120 – діти. Саме під час евакуації орієнтовно після 14:00 8 червня Росія й обстріляла прибережну територію та центральну частину Херсона.

За даними Міністерства внутрішніх справ, дев'ятеро людей поранені:

6 цивільних;

1 поліцейський;

2 співробітника ДСНС.

Жертв немає, пораненим надавали медичну допомогу.