Росія активізувала підривну діяльність у світі, аби зірвати постачання зброї Україні, – Маляр

Російські спецслужби посилили підривну діяльність у різних країнах, щоб зірвати укладання Україною контактів про покупку та постачання озброєння. Також вони намагаються завадити й самому постачанню військової техніки і зброї.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу офіційних представників Сил оборони щодо оперативної ситуації на фронті. Вона зауважила, що країна-агресорка й досі фінансує різноманітні соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в державах Європи.

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Крім того, посадовиця розповіла про дії російського агресора на тимчасово окупованих територіях України. За словами Маляр, Росія продовжує чинити там варварські дії відносно українців. Фактично, це – тактика терору.