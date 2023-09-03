Внаслідок удару Росії по Херсонщині постраждала ціла родина: відома кількість загиблих
Джерело:Олександр Прокудін
Російські загарбники вдарили по Херсонщині та обласному центру. На жаль, є загиблі та поранені.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Росія 3 вересня обстріляла Херсон та Білозерку. Він поділився подробицями чергового російського теракту у своїх соцмережах.
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Подробиці атаки росіян на Херсонщину
Як повідомив Прокудін, Росія обстріляла житлові будинки у Білозерці близько 18:00. В результаті постраждала родина. 35-річний чоловік, на жаль, загинув на місці. А його дружину та 9-річну доньку госпіталізували з пораненнями. Крім них постраждав 37-річний місцевий житель, який отримав травми обличчя.
Цю інформацію також підтвердив Ігор Клименко. За його словами, росіяни ввечері обстріляли населений пункт з артилерії.
Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних,
– написав міністр.
За словами голови МВС, потерпілим надають необхідну допомогу. Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин російських окупантів. Клименко також поділився кадрами з місця ударів.
В цей же день російські загарбники обстріляли Херсон. Під їхнім ударом опинився мікрорайон Корабел. Відомо про одного постраждалого. Це 77-річний місцевий житель, який отримав уламкові поранення передпліччя. Його відвезли до лікарні.
Росіяни не припиняють терор Херсонщини
- Нещодавно загарбники обстріляли з артилерії тракторну бригаду у Білозерській громаді. На жаль, водій трактора загинув, а його колега отримав важкі травми.
- Раніше окупанти вдарили по центру Херсона та вбили жінку. 51-річний чоловік отримав поранення. Його ушпиталили у важкому стані.
- Нагадаємо, на День Незалежності Росія вдарила по середмістю обласного центру. Загарбники влучили у дах приватного будинку. В результаті постраждали 3 людини, серед яких 7-річна дитина.