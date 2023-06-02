Росія атакувала бомбами будинок на Харківщині: є загиблі, серед постраждалих – 3-річний хлопчик

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Ворог поцілив у житловий будинок на Харківщині. На жаль, є жертви та постраждалі.

За наявною інформацією, окупанти вкотре для атаки використали дві керовані авіабомби. Ними завдали удару по селищі міського типу Ківшарівка, що у Куп'янському районі, передає глава ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Очільник ОВА зауважив, що пошкоджень зазнав житловий будинок. На жаль, внаслідок авіаудару загинуло двоє людей. Мовиться про чоловіка поважного віку та жінку. Також зазнали поранень троє жінок і 3-річний хлопчик.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо атаки з боку Росії уточнюється.

На жаль, це не перший удар по Харківщині за цей день. Синєгубов зазначив, що близько 17:05 область зазнала чергового ракетного удару з боку країни-агресорки.

Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району,

– зазначив він.

За попередньою інформацією, тоді минулося без масштабних руйнувань та постраждалих.

Також цього дня на Харківщині підірвалося авто з сім'єю. Про це раніше розповідав глава ОВА.

На Харківщині підірвалося авто: що відомо

За словами Синєгубова, сталося це приблизно о 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, що у Богодухівському районі. Там на невідомому вибуховому пристрої підірвався транспортний засіб. У ньому перебувала сім'я з трьома дітьми.

Відомо, що 37-річна жінка загинула на місці. Дві дівчинки 12-ти та 15-ти років зазнали важких поранень, а також 12-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували. Медики продовжують боротьбу за їхнє життя.

Вкотре наголошую, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Будьте максимально обережні,

– зазначив глава ОВА.

Він закликав місцевих мешканців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм та інше. Високопосадовець нагадав, що на мешканців чатує небезпека. Тож варто пересуватися винятково дорогами з твердим покриттям.