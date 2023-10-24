Росія зранку атакувала Дніпропетровщину ракетами: є пошкодження об'єкта інфраструктури

Російські військові зранку 24 жовтня атакували Дніпропетровську область ракетами. Є руйнування об'єкта інфраструктуру та приватних будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів деталі ранкової атаки ворога, передає 24 Канал.

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Ворог цілив по Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області зранку 24 жовтня оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько години – з 08:35 до 09:20. У Повітряних силах попередили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Пізніше в Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Як повідомив Лисак, ворог намагався завдати ракетного удару по області, але українські захисники неба знищили ворожі цілі. Так, бійці ПвК "Схід" знищили ракету над Кам'янським районом. Вибухи були й в Синельникове.

Гучно було і на Синельниківщині. Там в результаті атаки пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Деталі уточнюються,

– повідомив Лисак.

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