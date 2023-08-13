Рятувальники гасили полум’я, попри повторні обстріли Херсонщини: у МВС показали наслідки терору
Джерело:Ігор Клименко
Росія не припиняє обстрілювати Херсонську область. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Рятувальники намагалися допомогти постраждалим людям.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські загарбники 13 серпня обстріляли Херсон, Широку Балку, Станіслав, Берислав, Комишани, Золоту Балку, Новокаїри, Велетенське. Про це він написав у соцмережах.
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Яка ситуація на Херсонщині
Голова МВС заявив, що після ворожих обстрілів у Херсонській області загорілися приватні домоволодіння. Пожежа охопила житлові будинки та гаражне приміщення.
Відважні рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, незважаючи на повторні обстріли окупантів,
– зауважив Клименко
Внаслідок атаки країни-агресорки є загиблі й постраждалі на Херсонщині. Станом на 17:00 13 серпня відомо про 7 загиблих. Росіяни вбили 2 людей у Станіславі. Також окупанти забрали життя в 5 людей у Широкій Балці.
Крім цього відомо про 13 поранених. У Херсоні постраждали 3 людини, у Бериславі – теж 3. У Комишанах і Станіславі є по 2 постраждалих. У Золотій Балці, Велетенському та Новокаїрах – по 1 постраждалому.
Жахливі наслідки російського терору на Херсонщині / Фото Ігоря Клименка
Росія вбила дітей на Херсонщині
- Нещодавно стало відомо, що російські загарбники вбили цілу сім'ю у Широкій Балці. Подружжя та їхня мала донька загинули одразу. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живого 12-річного хлопчика у важкому стані. Однак після госпіталізації він помер у лікарні.
- Як пояснили у Херсонській ОВА, росіяни атакували область з артилерії та "Граду". Також там заявили, що найменшій жертві загарбників було лише 23 дні від народження. Окупанти позбавили життя Софійку, її брата Андрія та їхніх батьків.