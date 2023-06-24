У Кропивницькому вночі лунали вибухи: уламки пошкодили кілька будинків і авто
Джерело:Андрій Райкович
Росія у ніч проти 24 червня атакувала українські міста ракетами та дронами. На жаль, вороги намагались обстріляти й Кропивницький Кіровоградської області.
Вибухи в місті лунали орієнтовно о 3:17, за декілька хвилин вони повторились. Тоді на території всієї України лунала повітряна тривога.
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Що відомо про наслідки атаки по Кропивницькому
Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто,
– заявив глава ОВА Андрій Райкович.
За його словами, люди не постраждали та не загинули.
Станом на 7:47 24 червня на місці працювали рятувальники, пошкоджені будинки мала обстежити спеціальна комісія. Якщо буде потреба, людям нададуть тимчасове житло.
Росія масовано атакувала Україну
- У ніч проти 24 червня на території всієї України оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог запустив крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.
- Росіяни атакували Київ, Одесу, Харків, Дніпро, Кропивницький. У Дніпрі є влучання у приватний сектор та по інфраструктурному об'єкту. Поранені восьмеро людей, з них – двоє дітей.
- У небі довкола Києва знищили орієнтовно 20 ракет Х-101/555, які летіли з району Каспію. На жаль, уламки влучили у 24-поверховий будинок в Солом'янському районі столиці. Мер Віталій Кличко повідомив, що двоє людей загинули. Двох постраждалих доставили в лікарню, інші – лікуються вдома.
- Окрім того, в Одесі вибухи пролунали вранці 24 червня – Кремль атакував "Калібрами" з акваторії Чорного моря.