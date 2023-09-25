Нічна атака на Одесу: Сили оборони Півдня показали маршрути ракетів і БпЛА

Росія продовжує завдавати територистичні удари по Україні. У ніч на 25 вересня окупанти вдарили по Одесі. Ворог атакував місто ракетами та дронами.

Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру. На жаль, жертвами терористичної атаки, на жаль, стали двоє людей. Їхні тіла дістали з-під завалів. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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Чим Росія атакувала Україну

Російські окупанти у ніч на 25 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Ворог запустив:

19 дронів типу Shahed-136/131;

2 надзвукові ракети "Онікс";

12 "Калібрів".

На щастя, захисники українського неба збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Переважно – над Одещиною.



Як летіли дрони та ракети на Одесу у ніч на 25 вересня / Сили оборони Півдня

Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня – наголосила, що російські окупанти намагаються з'ясувати щільність та сутність української ППО.

Загарбники розуміють, що портова інфраструктура – пріоритет для України. Її надійно захищають. Саме тому ворог скоїв масовану та комбіновану атаку.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар, який завдали по Україні.