Окупанти знову атакували "Шахедами": скільки дронів знищила ППО

У ніч проти 9 лютого Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього окупанти запустили 16 безпілотників.

Ворог спрямував їх на Південь та Схід. Там уночі лунали вибухи.

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Як уночі відпрацювала ППО

У ніч на 9 лютого 2024 року Росія атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Традиційно окупанти запускали їх з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Курської області.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.



Сили та засоби ППО збили 10 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

На Харківщині значні руйнування після атаки

На жаль, не минулося без влучань. Зокрема, під час нічної атаки постраждала Зміївська громада на Харківщині.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що постраждала виключно цивільна інфраструктура. Дивом ніхто не загинув, однак є постраждалий – чоловік отримав допомогу медиків на місці й відмовився від госпіталізації.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня,

– повідомив Синєгубов.

За попередніми даними, росіяни атакували Зміївську громаду щонайменше 5 "Шахедами".