Росія атакувала сотнею дронів: скільки вдалося збити

Ворог укотре запустив по Україні вночі сто безпілотників. Повітряні сили розповіли про результати своєї роботи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Повітряних сил.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні

29 квітня росіяни запускали дрони з різних напрямків. Постраждали декілька областей.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– ідеться в повідомленні ПС.

Ворог розпочав атаку дронами-камікадзе ще о 23:00 попереднього дня, 28 квітня.

Ударні БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів запускали з районів Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, чотири області постраждали внаслідок ворожої атаки. Це Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.