Росіяни вдарили по судну із зерном, яке прямувало до Єгипту: Зеленський показав фото наслідків

Російські військові вдарили ракетою по цивільному судну в Чорному морі. На ньому була пшениця, яку везли до Єгипту.

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що росіяни атакували судно одразу після того, як воно вже вийшло за межі українських територіальних вод.

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Росія вдарила по судну із зерном: Зеленський розповів про наслідки

За попередніми даними, минулося без людських втрат. І це найголовніше. Однак судно та продовольство пошкоджене.

Росія атакувала судно із зерном: фото з каналу Володимира Зеленського

Володимир Зеленський зауважив, що Україна є одним із основних глобальних донорів продовольчої безпеки. І від нашого зерна залежать багато життів у різних країнах світу.

Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу,

– сказав президент.

Він наголосив, що постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу є критичним.

Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна робитиме все для захисту наших портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Адже збереження життя є пріоритетом для нашої держави.

Тим часом окупанти продовжують терор і на суходолі. Зокрема незадовго до цього стало відомо, що російські військові обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста в селі Віролюбівка на Донеччині. Там внаслідок артобстрілу загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень.