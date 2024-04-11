Росія атакувала ТЕЦ у Сумах: деталі удару

Російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах. Так, 11 квітня під атакою ворога вкотре опинилися Суми.

Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста. Зокрема, російські війська атакували місцевий ТЕЦ.

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Деталі атаки ворога

В четвер, 11 квітня, після 16 години, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. Відомо, що окупанти здійснили авіаційний удар КАБами.

В Сумській ОВА зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

Там повідомили, що наразі наслідки російського удару уточнюються.

Крім цього, в ОВА додали, що також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії). Так, внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.

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