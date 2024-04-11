Росія атакувала ТЕЦ у Сумах: деталі удару
Джерело:Сумська ОВА
Російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах. Так, 11 квітня під атакою ворога вкотре опинилися Суми.
Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста. Зокрема, російські війська атакували місцевий ТЕЦ.
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Деталі атаки ворога
В четвер, 11 квітня, після 16 години, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. Відомо, що окупанти здійснили авіаційний удар КАБами.
В Сумській ОВА зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали.
Там повідомили, що наразі наслідки російського удару уточнюються.
Крім цього, в ОВА додали, що також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії). Так, внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.
Окупанти знищили Трипільську ТЕС: коротко
- Під час нічного обстрілу України 11 квітня росіяни обстріляли Трипільську ТЕС. Об'єкт повністю знищено.
- Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
- До слова, встановлена потужність Трипільської ТЕС становила приблизно 57%. Ця ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Більше про про Трипільську ТЕС, яку знищили росіяни, – читайте у матеріалі 24 Каналу.