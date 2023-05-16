Випустили "Кинджали" та "Калібри": Росія атакувала Україну 18 ракетами та дронами

Російські окупанти атакували Україну 18 ракетами. Також ворог випустив по нашій державі дрони типу Shahed-136/131 та розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та SuperCаm.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що всі дрони та ракети наші військові знищили. Атакувала Росія Україну в ніч проти 16 травня, пише 24 Канал.

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ЗСУ збили всі ракети та дрони, які запустив ворог

Валерій Залужний розповів, що орієнтовно о 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, вороги випустили:

з шести літаків МіГ-31К – шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

з кораблів у Чорному морі – дев'ять крилатих ракет "Калібр" та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України,

– розповів Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Росія в ніч на 16 травня:

атакувала ударними дронами типу Shahed-136/131;

проводила повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCаm.

Їх також збили українські військові.



ЗСУ знищили всі повітряні цілі / Інфографіка Головнокомандувача ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ пояснили, скільки вони знищили дронів. Зокрема:

6 ударних типу Shahed-136/131;

3 оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10" та SuperCаm.

Окрім того, тактична авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Так, протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснили понад двадцять групових авіаударів.

Олещук подякував Повітряним силам за роботу

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук подякував усім підрозділам протиповітряної оборони за успішну бойову роботу.

"Б'ємо ворога разом! Разом – до перемоги!", – запевнив генерал-лейтенант.

Росія атакувала Україну ракетами та дронами