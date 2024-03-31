Росія може атакувати найближчими тижнями, – офіцер ЗСУ закликав українців готуватися

Російські окупанти знову почали активно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Мабуть, лише зараз ворог зміг накопичити потрібну кількість крилатих балістичних ракет та "Шахедів".

Таку думку 24 Каналу озвучив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, загарбники останні місяці активно накопичували запаси для завдання нових ударів по енергетиці України.

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Українці повинні бути готовими

Тарас Березовець зазначив, що зараз росіяни почали активно здійснювати атаки на українську енергетичну інфраструктуру або кілька днів поспіль, іноді – маючи невеликий інтервал. Очевидно, що для ворога зараз у пріоритеті знищення нашої енергетики.

Якби окупанти здійснювали атаки на енергетику взимку, ситуація могла б бути більш критичною, ніж зараз. Зараз Україна має достатню кількість ракет для протиповітряних систем західного виробництва. Крім того, вже відпрацьовані протоколи щодо визначення напрямків і російських ракет, і "Шахедів".

Найближчі тижні ворог намагатиметься присвятити новим атакам по енергетичній інфраструктурі. Потрібно бути готовими до відключень світла, про що попереджають енергетики, мати генератори або павербанки завжди під рукою, щоб підстраховуватись на випадок тривалого відключення, як зараз це відбувається у Харківській та Одеській областях,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Загарбники у такий спосіб намагаються зробити життя для українських цивільних нестерпним. Зокрема, змусити їх виїжджати з прикордонних населених пунктів, щоб створити так звану "сіру зону", про яку говорив кремлівський диктатор Владімір Путін.

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