Є один спосіб: Світан сказав, що може врятувати Харків від постійних бомбардувань

Російські окупанти постійно атакують Харків та область. У ворога нема ресурсів для проведення наземної операції на цьому напрямку. Загарбники можуть тиснути на Харків за допомогою дальніх засобів ураження.

Щоб врятувати Харків від постійних обстрілів, потрібно розгорнути повномасштабну систему ППО над Харковом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Завдання ворожих атак на Харків

Роман Світан зазначив, що загарбники атакують Харків плануючими авіабомбами, ракетами повітря – земля, земля – земля, які вони використовують у якості балістичних, зокрема, С-300, "Іскандери" та інші модифікації. Останнім часом росіяни намагаються тиснути також "Шахедами".

Завдання окупантів – посіяти паніку. Не тільки у Харкові, а загалом в українській спільноті. Ворог намагається підняти градус незадоволення та тривожності, тиснувши на одну точку. Росіяни обрали саме Харків, тому що він розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Росією.

Є можливість врятувати Харків. Розвернути повномасштабну систему ППО над Харковом. Це кілька рівнів ешелонованої оборони, починаючи від мобільних груп, закінчуючи Patriot або SAMP/T. Але для цього потрібно відсунути лінію кордону або лінію бойового зіткнення від Харкова на 50 кілометрів у бік Бєлгорода,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

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