Понад 200 ударів за місяць: росіяни нещадно атакують Куп'янщину
- Влада закликає до евакуації, проте багато жителів залишаються, незважаючи на небезпеку.
- 28 квітня було зафіксовано близько десяти ударів по Куп'янську, включаючи артилерійські та авіаційні атаки, що призвели до поранень та руйнувань.
- У Ківшарівці, частині Куп'янської громади, снаряд влучив у дев'ятиповерхівку.
Харківська область знову під обстрілами, найбільше страждає Куп'янська громада. За квітень тут поранено понад 30 людей, а міська влада зафіксувала понад 200 ударів.
За словами кореспондентки 24 Каналу Анни Черненко, тільки за два дні – 28 і 29 квітня – внаслідок атак у на Куп'янщині постраждали щонайменше двоє чоловіків. Один із них – у важкому стані.
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За добу Росія здійснила десятки ударів по місту
У громаді досі мешкає близько 2800 людей. Влада просить евакуюватися, але багато хто лишається вдома попри небезпеку.
Один випадок – коли снаряд КАБ-500 не вибухнув і впав поруч із будинками, де ще живуть люди,
– розповіла Черненко.
Тільки по самому Куп'янську 28 квітня було близько десяти ударів. Застосовувались РСЗВ, артилерія, "Урагани". Один снаряд влучив у приватний сектор і гаражі. Поранено двох, один із них у тяжкому стані.
Також був авіаудар по Ківшарівці, що розташована в Куп'янській громаді. Снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Будинок частково зруйнований і вигорів. Постраждалих немає – багато людей виїхали в приватні будинки.