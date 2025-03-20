Сили оборони видавлюють ворога, – у ЦПД відповіли, чи є просування росіян на Сумщині

У Росії повідомляли, що Збройні Сили України начебто оточені на території Курської області. Військове керівництво України не підтвердило таку інформацію, зазначивши, що там продовжують тривати активні бойові дії.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що ЗСУ на Курщині продовжують виконувати завдання. Ворог з боку Бєлгородщини, коли накопичує певну кількість військ та техніки, постійно намагається зайти на територію України, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи.

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"Сили оборони діють у відповідь, знищуючи окупантів. Так відбувається практично всюди, де у нас є спільний кордон з Росією", – сказав він.

Дії росіян на прикордонні

Диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються заходити на Чернігівщину, де їх одразу ж знищують.

Так само відбувалось з території Курщини на Сумщину, з Бєлгородщини на Харківщину. Зараз ворог накопичив певну кількість сил на певній ділянці й ці сили, які несуть загрозу Сумській області, ЗСУ видавлюють,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Окупанти на квадроциклах намагаються заїжджати на територію України у прикордонні. За словами керівника Центру протидії дезінформації, надовго закріплюватись їм там не вдається, адже Сили оборони одразу ж знешкоджують ці групи росіян.

Яка ситуація поблизу Курської області: карта

Важливо, що закріплення і подальшого просування окупантів вглиб українських територій немає.

Зазначимо, російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби прориву кордону в Сумській області, використовуючи різні тактики. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, особливо активні дії фіксують на півночі регіону, але ризики є по всій лінії кордону. Окупанти намагаються проникнути в Україну, виявити оборонні позиції та замінувати територію.