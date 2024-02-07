Росія атакує ракетами, є влучання у Харкові: хронологія 714 дня війни

Розпочалась 714 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти розпочали день із масованої атаки, випустивши на мирні міста дрони та ракети.

Про головні події дня, наслідки атаки, обстановку на фронті станом на 7 лютого, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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