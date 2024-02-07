Росія атакує ракетами, є влучання у Харкові: хронологія 714 дня війни
Розпочалась 714 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти розпочали день із масованої атаки, випустивши на мирні міста дрони та ракети.
Про головні події дня, наслідки атаки, обстановку на фронті станом на 7 лютого, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Упродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські війська у ніч проти 7 лютого запустили по території України 15 безпілотників типу "Шахед". Силами та засобами Повітряних сил знищено – 12 ударних дронів. Про це повідомили у Генштабі. У Києві та області чули вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. "Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", – ідеться у повідомленні В Харківській ОВА повідомили перші деталі атаки ворога. За попередньою інформацією, є влучання у Слобідському районі Харкова. "Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває", – зазначив Синєгубов. Вибухи прогриміли і в Миколаєві. Перші повідомлення про це надійшли о 6:02, більше деталей не було. В Харкові близько 6:00 пролунали вибухи. Їх підтвердив керівник ОВА області Олег Синєгубов. Згодом вони прогриміли повторно. Відомо про щонайменше 4 вибухи. Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії).У Повітряних силах повідомили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку. Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, які рухаються на Дніпропетровщину! Також Кілька груп дронів рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областе на північний захід, на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.
Головне зі зведення Генштабу
ППО уночі збила 12 з 15 "Шахедів"
У Києві працює ППО
В Харкові є влучання
Вибухи в Миколаєві
Ворог атакував Харків
Зліт Ту-95 в Росії
Росіяни запустили групу "Шахедів"
Упродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Російські війська у ніч проти 7 лютого запустили по території України 15 безпілотників типу "Шахед". Силами та засобами Повітряних сил знищено – 12 ударних дронів. Про це повідомили у Генштабі.
У Києві та області чули вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", – ідеться у повідомленні
В Харківській ОВА повідомили перші деталі атаки ворога. За попередньою інформацією, є влучання у Слобідському районі Харкова.
"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває", – зазначив Синєгубов.
Вибухи прогриміли і в Миколаєві. Перші повідомлення про це надійшли о 6:02, більше деталей не було.
В Харкові близько 6:00 пролунали вибухи. Їх підтвердив керівник ОВА області Олег Синєгубов. Згодом вони прогриміли повторно.
Відомо про щонайменше 4 вибухи.
Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії).У Повітряних силах повідомили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.
Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, які рухаються на Дніпропетровщину! Також Кілька груп дронів рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областе на північний захід, на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.