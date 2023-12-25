Росіяни атакували "Шахедами": в Одесі чули вибухи, на Хмельниччині працювала ППО

У передріздвяний вечір окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах повідомляли про небезпеку для кількох регіонів.

24 грудня увечері стало відомо, що ворог запустив "Шахеди". Куди рухалися ворожі цілі, передає 24 Канал.

Дивіться також У Кропивницькому пролунали два вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу ракетного обстрілу

В яких областях була небезпека БпЛА

Приблизно о шостій вечора Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.

25 грудня

Відбій повітряної тривоги на Херсонщині та Одещині. Загроза "Шахедів" минулася. Маємо надію, різдвяна ніч буде спокійною, наскільки це взагалі можливо.Повітряні сили попередили: "Ударні ворожі БпЛА рухаються у напрямку Одеси з Чорного моря". На Одещині оголосили повітряну тривогу.Повітряна тривога залишається на Херсонщині. У решті областей – відбій.

24 грудня

Група ударних ворожих БпЛА на Кіровоградщині, заходять з південного сходу.Декілька нових груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.Ударні БпЛА на Полтавщині.В Одесі пролунали повторні вибухи.Як повідомляють джерела 24 Каналу, в Одесі пролунав вибух.Ударні ворожі БпЛА зайшли у Хмельницьку область та наближаються до Старокостянтинова.Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.Група ударних ворожих БпЛА продовжують рух північніше Вінниці на межі з Житомирською областю, вектор руху західний у напрямку Старокостянтинова.

Та група що рухалась на Дніпро змінила напрямок і також рухається на Павлоград.Місцева влада Кіровоградщини повідомила про роботу ППО у межах області. Попередньо, без жертв і руйнувань.Групи ворожих БпЛА розділилися та змінили напрямок руху, з Харківської області повернулися на Дніпропетровщині та рухаються у напрямку Дніпра з півдня та у напрямку Павлоград з півночі.Черкаська область – відбій повітряної тривоги.Ударні ворожі БпЛА продовжують рух у західному напрямку та заходять у Вінницьку область.

Декілька груп ударних БпЛА наближаються до Харківської області з півдня.

Ударні БпЛА заходять у Черкаську область з вектором руху на захід.

Ворожі ударні БпЛА зайшли у Кіровоградську область, рухалися у напрямку Кропивницького.

Росіяни атакували Кропивницький ракетами

Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухалися між Миколаєвом та Кривим Рогом у напрямку Вознесенська.

Водночас із загрозою "Шахедів" для Кіровоградщини оголосили ракетну небезпеку. О 19:17 Повітряні сили повідомили про ракету, яка летить у напрямку Кропивницького. Незабаром у місті пролунали вибухи. Журналісти кажуть, що їх було два.

Окупанти вдарили 15 "Шахедами": що відомо про нічну атаку

У ніч проти 24 грудня росіяни запустили по Україні 15 дронів-камікадзе. 14 з них були знищені засобами української ППО. У Повітряних силах розповіли, що робота ППО велася у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Зокрема, на Дніпропетровщині наші захисники "приземлили" 4 ворожі безпілотники. На жаль, через уламки збитих "Шахедів" у Синельниківському районі є пошкодження. В Ілларіонівській громаді пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Також зачепило й лінію електропередач.

Ворог масовано обстріляв Херсон

Увечері 23 грудня російські окупанти завдали по обласному центру Херсонщини кілька ударів. Унаслідок ворожої атаки, у кількох районах міста спалахнули пожежі. Згодом місцева влада уточнила, що противник поцілив по критичній інфраструктурі – стався прорив на газових мережах.

Відомо також, що п’ятеро людей постраждали. Серед них - херсонці 78, 68 та 63 років, яким лікарі надали допомогу на місці. Тим часом інших двох чоловіків, 21 та 39 років госпіталізували. Їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.

За минулу добу загалом ворог випустив по Херсону 71 снаряд. Внаслідок обстрілів Херсона 4 людини загинули, 9 отримали поранення.