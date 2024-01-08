Росія атакує Україну: у Запоріжжі пролунали вибухи
8 січня 2024, 07:08Читать новость на русском
В Україні масштабна повітряна тривога. Під ударом ворога опинилось Запоріжжя.
Зранку 8 січня Росія запустила по Україні ракети з авіації. Вибухи пролунали у Запоріжжі.
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У місті знову вибухи
Станом на 7:26 вибухи пролунали втретє.
На Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом повідомили про те, що вони повторились. Місто постійно перебуває під ворожим вогнем.
Також відомо, що на Запоріжжі ворог запускав балістику з Криму. Наразі невідомо жодної офіційної інформації. По ворожих цілях могла відпрацювати протиповітряна оборона.
24 Канал ретельно стежить за ситуацією та повідомить нові деталі відразу ж.
У Харкові серія вибухів
- У Харкові та області також пролунали вибухи. У Харківській ОВА попередили, що ворог завдає ударів по регіону.
- Наші військові попередили про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
- Орієнтовно о 7:06 у місті та в регіоні пролунала серія вибухів. Згодом Суспільне написало про ще три вибухи у Харкові. Поліція Харківської області повідомила, що станом на 7:10 в Харкові лунають вибухи. Вони закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту та у випадку влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.