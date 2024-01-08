Росія атакує Україну: у Запоріжжі пролунали вибухи

8 січня 2024, 07:08
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В Україні масштабна повітряна тривога. Під ударом ворога опинилось Запоріжжя.

Зранку 8 січня Росія запустила по Україні ракети з авіації. Вибухи пролунали у Запоріжжі. 

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У місті знову вибухи

Станом на 7:26 вибухи пролунали втретє. 

На Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом повідомили про те, що вони повторились. Місто постійно перебуває під ворожим вогнем. 

Також відомо, що на Запоріжжі ворог запускав балістику з Криму. Наразі невідомо жодної офіційної інформації. По ворожих цілях могла відпрацювати протиповітряна оборона. 

24 Канал ретельно стежить за ситуацією та повідомить нові деталі відразу ж.

У Харкові серія вибухів

  • У Харкові та області також пролунали вибухи. У Харківській ОВА попередили, що ворог завдає ударів по регіону.
  • Наші військові попередили про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
  • Орієнтовно о 7:06 у місті та в регіоні пролунала серія вибухів. Згодом Суспільне написало про ще три вибухи у Харкові. Поліція Харківської області повідомила, що станом на 7:10 в Харкові лунають вибухи. Вони закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту та у випадку влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.

Автор: Вікторія Кульженко