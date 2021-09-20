"Росія без Путіна": у Нью-Йорку та Берліні пройшли акції протесту через вибори до Держдуми
Джерело:"Укрінформ"
Вибори до Держдуми Росії тривали 17 – 19 вересня. Під час голосування біля генконсульстсв у Нью-Йорку та Берліні люди вийшли на невеликі акції протесту.
Зокрема у Нью-Йорку 19 вересня люди біля російського генконсульства влаштували акцію на підтримку "розумного голосування" на виборах до Держдуми Росії. У Берліні ж скандували в мегафон – "Росія без Путіна!".
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У Нью-Йорку та Берліні люди протестували
Десятки росіян у Нью-Йорку біля консульства тримали плакати:
- "Свободу політичним в'язням;
- Росія без Путіна";
- "Росія буде вільна";
- "Стоп Путін, репресії".
Також прихильники Навального закликали припинити репресії. Спостерігачка на виборах та активістка руху "За свободу в Росії" Олександра Назінцева пояснила позицію прихильників опозиціонера.
Оскільки Навальний перебуває у в'язниці та не може брати участь у виборах, він закликав віддати свій голос за будь-яку сильну прохідну політичну силу крім путінської "Єдиної Росії,
– пояснила Назінцева.
Росія без Путіна, – скандували біля генконсульства у Берліні
Ініціатор протестного табору біля посольства Дмитро Баграш розповів виданню DW, що від недільної акції відмовились півтора десятка його знайомих – вони побоювались за родичів у Росії.
Активістка Юлія, яка спеціально приїхала з Бонна на акцію розповіла, що були провокації та образи на адресу організаторів імпровізованої фотовиставки "жертв режиму" біля посольства.
Ба більше, 17 вересня поліція конфіскувала в імпровізованому таборі протесту плакат з написом Putin is a killer ("Путін – вбивця"), що є цитатою Джо Байдена з інтерв'ю.
Коротко про вибори до Держдуми Росії
- 17 – 19 вересня Росія проводила вибори до Держдуми. До голосування залучила жителів з окупованих Росією територій Донеччини та Луганщини, а також Криму.
- Людям дозволяли голосувати онлайн, вивозили їх безкоштовно на дільниці, а ще – частували шампанським та "пайками".
- 19 вересня у Росії уже заявили, що дистанційно проголосували близько 150 тисяч жителів окуповаго Донбасу. Усі вони ніби голосували дистанційно.
- Українське МЗС заявило, що результати псевдовиборів не матимуть жодних юридичних наслідків, а Київ вимагає розширити санкції проти Москви.