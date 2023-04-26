У Росії розробили інструкцію у разі повітряного удару 9 травня: ЗМІ показали документ

У Москві на Червоній площі 9 травня таки відбудеться парад. Проте Кремль боїться атаки безпілотниками, тож розробив план на цей випадок.

Журналісти з власних джерел у силових структурах отримали цю ворожу інструкцію. Там мовиться, яка кількість техніки буде на російському параді та що нібито має зробити оператор комплексу радіопридушення "Силок-01" у випадку атаки дронами.

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Про що мовиться у ворожих документах

У разі виявлення в ефірі каналу управління БпЛА оператор подає команду по рації "Повітря 88", доповідає начальнику штабу збору механізованої колони характеристики літального апарата й запитує дозвіл на придушення. Отримавши дозвіл, оператор переводить комплекс у режим поставлення перешкоди в указаному діапазоні та на частотах супутникових систем навігації протягом 5 хвилин,

– написали росіяни в інструкції.

Також вони наголошують, що, у випадку виявлення безпілотника, треба доповісти про це в органи ФСБ. В інструкції написаний номер телефону підполковника служби Літвінова. Саме йому треба телефонувати.



Інструкція оператору комплексу радіопридушення "Силок-01"

Окрім того, журналісти отримали документи, в яких мовиться, яка кількість ворожої техніки візьме участь у параді 9 травня. Мовиться про:

понад 40 російських танків. Зокрема, дванадцять Т-72, дванадцять – Т-80, дванадцять – Т-90 та п'ять – "Армат";

десять гаубиць "Мста-С";

вісім ракетних комплексів "Іскандер";

вісім ЗРК "С-400";

орієнтовно 100 різних БТРів та бойових машин.



Скільки російської техніки братиме участь в параді 9 травня



Як будуть розміщені колони на ворожому параді

Парад 9 травня у Москві: коротко