У Росії розробили інструкцію у разі повітряного удару 9 травня: ЗМІ показали документ
Джерело:"Обозреватель"
У Москві на Червоній площі 9 травня таки відбудеться парад. Проте Кремль боїться атаки безпілотниками, тож розробив план на цей випадок.
Журналісти з власних джерел у силових структурах отримали цю ворожу інструкцію. Там мовиться, яка кількість техніки буде на російському параді та що нібито має зробити оператор комплексу радіопридушення "Силок-01" у випадку атаки дронами.
Дивіться також Натяк на травневі "свята": Жданов припустив, навіщо в кабінеті Буданова мапа Москви
Про що мовиться у ворожих документах
У разі виявлення в ефірі каналу управління БпЛА оператор подає команду по рації "Повітря 88", доповідає начальнику штабу збору механізованої колони характеристики літального апарата й запитує дозвіл на придушення. Отримавши дозвіл, оператор переводить комплекс у режим поставлення перешкоди в указаному діапазоні та на частотах супутникових систем навігації протягом 5 хвилин,
– написали росіяни в інструкції.
Також вони наголошують, що, у випадку виявлення безпілотника, треба доповісти про це в органи ФСБ. В інструкції написаний номер телефону підполковника служби Літвінова. Саме йому треба телефонувати.
Інструкція оператору комплексу радіопридушення "Силок-01"
Окрім того, журналісти отримали документи, в яких мовиться, яка кількість ворожої техніки візьме участь у параді 9 травня. Мовиться про:
- понад 40 російських танків. Зокрема, дванадцять Т-72, дванадцять – Т-80, дванадцять – Т-90 та п'ять – "Армат";
- десять гаубиць "Мста-С";
- вісім ракетних комплексів "Іскандер";
- вісім ЗРК "С-400";
- орієнтовно 100 різних БТРів та бойових машин.
Скільки російської техніки братиме участь в параді 9 травня
Як будуть розміщені колони на ворожому параді
Парад 9 травня у Москві: коротко
- На 9 травня у Росії буде тільки один іноземний лідер – це президент Киргизстану Садир Жапаров. Він приїде напередодні та залишиться на парад.
- У Кремлі через це поспішили виправдатись та заявили, що нібито це пов'язано з тим, що "дата не кругла".
- РосЗМІ також написали, що Червону площу в Росії закриють щонайменше на 2 тижні – з 27 квітня по 10 травня. Пишуть, що це пов'язано з підготовкою до параду.
- 26 квітня українська розвідка порадила росіянам на 9 травня не йти на парад. Головне управління розвідки пояснило, там можлива небезпека. Звичайних громадян Росії закликали перебувати якомога далі від військових злочинців та військових об'єктів, "які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України". Детальніше заяву нашої розвідки можна прочитати тут.