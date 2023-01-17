Не дають спокою "наші бойові комарі": росіяни дуже бояться за свій корабельний склад

Російські загарбники тримають у Чорному морі 6 ракетоносіїв, що є ледь не рекордною кількістю. Водночас вони дуже переймаються через свій корабельний склад, щоб "наші бойові комарі" не завдавали їм шкоди.

Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Водночас вона зауважила, що така кількість ракетоносіїв може свідчити про підготовку до масованої атаки України.

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"Бойові комарі" не дають спокою Росії в морі

Речниця ОК "Південь" зазначила, що загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які нині перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, становить до 44 ракет. Водночас були випадки, коли їхній загальний залп налічував 48 ракет. За період повномасштабного вторгнення більше ще не фіксувалося, але таке гіпотетично можливо.

Треба розуміти, що вони готуються не тільки до такого залпу, до масованої ракетної атаки, зокрема, а й певним чином нервуються щодо розташування свого корабельного складу в пунктах базування,

– заявила Гуменюк.

Тому що, зауважила вона, під час потужного шторму, коли їм доводилося заводити та переховувати корабельно-катерний склад у пунктах базування, обстановка для них була дуже напружена – їм усе ж не дають спокою "наші бойові комарі".

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