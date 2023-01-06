Росія закидатиме трупами, – військовий аналітик про ймовірне загострення на фронті

Джо Байден заявив, що бойові дії в Україні перебувають у критичній точці. Також офіційний представник президента Туреччини припустив, що український конфлікт буде загострюватись у найближчі місяці. Про загострення мовить й українське політичне керівництво, а також доповідає наша розвідка.

Окупанти не полишають спроб створити проблеми українським військовим. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко. На його думку, їхнє завдання виснажувати сили ЗСУ, створюючи нові пастки на кшталт той, що була у Бахмуті.

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Військовий експерт наголосив, що подальші дії росіян будуть полягати в наступному:

додатково мобілізувати ще певну кількість людей;

продовжувати створювати батальйонно-тактичні групи, залагоджувати їх, а озброювати, як вже вдасться – на кого вистачить зброї, на кого – ні;

кидати велику кількість мобілізованих в атаку.

Росіяни вперті у своєму безумстві

"На сьогодні для російських мобілізованих призначена роль компенсувати відсутність у деяких напрямках важкого озброєння та артилерії. Існує вираз "закидати трупами", саме це зараз намагається зробити Росія", – вважає він.

На його думку, можна говорити, що це не ефективно і не становить загроз, але є декілька важливих чинників:

це сповільнює наступальні дії українських військ, тому що так воно влаштоване;

це є певний ресурс – нехай російське військове керівництво й цинічно кидає людей, але вони будуть щось робити;

Росія також розраховує на атаки Shahed та на ракетні удари.

"Вони все ще вперті у своєму безумстві, що зможуть цим чогось досягти", – зауважив Мусієнко.

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Ворог не втягнув ЗСУ у пастку

За його словами, у ворога був ще один розрахунок, який не спрацював. За їхнім планом, Бахмут мав стати для української армії такою прірвою, де мали відбуватись постійно бойові дії. Там виснажувались російські сили, але й українські – теж.

Україна мала б постійно перекидати туди підкріплення, не маючи змоги формувати ударні угруповання по іншим напрямкам. Але українські сили відбили загрозливі атаки ворога на Бахмут. Хоча він і досі продовжує атакувати місто,

– підкреслив експерт.

Він зазначив, що ЗСУ також продовжили бойові дії у напрямку Кремінної, хоча туди ворог перекинув підкріплення. Завдають потужні удари на південному напрямку і знищують велику кількість окупантів – по кілька сотень на добу.

"В пастку ворог нас не втягнув. Але це означає, що в майбутньому він не буде вигадувати нові пастки, які він вважає геніальними і стратегічними, і які, на його думку, мають призвести до ослаблення українського війська", – наголосив Олександр Мусієнко.

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