Росія будує новий аеродром за 75 кілометрів від кордону України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже неодноразово вдавалася до нових тактик, щоб прорвати оборону ЗСУ. Тепер з'явилася інформація, що росіяни будують новий аеродром.

Будують його за 75 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив OSINT-дослідник RedIntelPanda.

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Супутникові знімки нового аеродрому росіян

Росія будує новий аеродром у Бєлгородській області, за 75 кілометрів від кордону України. В мережі X OSINT-дослідник опублікував супутникові знімки того, скільки вже побудували росіяни.

Росія будує новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області. У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним,

– зазначив дослідник.

Також він розповів, що від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. За підрахунками Sentinel Hub, її довжина приблизно 1800 метрів.

Супутниковий знімок до будівництва / Фото RedIntelPanda

Супутниковий знімок після початку будівництва / Фото RedIntelPanda

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