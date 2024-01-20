Дуже важкий тиждень: скільки людей загинуло на Харківщині внаслідок обстрілів агресора

Місто Харків та населені пункти області продовжують зазнавати частих обстрілів. На цьому тлі 19 січня стало винятком за дуже тривалий період часу, адже у цей день жодна цивільна людина на Харківщині не була поранена або вбита росіянами.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Також вона зазначила, що протягом тижня з 15 по 21 січня окупанти завдали цілої низки підступних ударів, які, на жаль, не обійшлися без жертв.

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Ситуація на Харківщині за тиждень

Протягом тижня на Харківщині загинуло четверо людей: три жінки – через обстріли, а один чоловік – через детонацію вибухового пристрою. Кожен із цих випадків є надзвичайно трагічним.

Одна із жінок загинула під час російського обстрілу міста Чугуїв. Вона працювала оператором котельні та перебувала на робочому місці під час російської атаки в ніч на 18 січня. Ще дві жінки загинули під час артилерійських обстрілів Малого Бурлука та Куп'янська, що розташовані неподалік від лінії розмежування. Одна з них в момент обстрілу перебувала у своєму будинку, а інша – йшла вулицею.

На початку тижня Росія також обстріляла Харків, поранивши 17 цивільних через влучання в житловий будинок. З них ще близько 10 людей досі перебувають у лікарні, з яких 3 у важкому стані.

На тлі посилених атак на початку тижня 19 січня минуло на Харківщині відносно спокійно, адже обійшлося без поранених та загиблих. Щоправда, окупанти все ж намагалися обстрілювати прифронтові населені пункти. Зокрема артилерійським вогнем ворог завдав руйнувань місту Куп'янськ, а один з його снарядів впав на житловий будинок, але не вибухнув.

Яких ще втрат зазнала Харківщина від обстрілів