Тепер зрозуміло, чому Росія чекала з масованими атаками

Російські окупанти 29 грудня вперше за тривалий час здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Було дві версії, чому третину зими ми пережили без цього.

Ось ці дві найпопулярніші версії:

у Росії закінчуються ракети; Росія навмисно вирішила зробити паузу, щоб не мобілізувати на Заході прихильників надання допомоги Україні. Послабити нашу підтримку.

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Росіяни самі ж мобілізували підтримку для України на Заході

Сьогодні (29 грудня – 24 Канал) стало зрозуміло, що правильним був перший варіант. Просто ракети накопичували. Другий варіант для російських нелюдів виявився занадто складним.

У чому сенс таких каральних ударів по супермаркетах, пологових будинках та багатоповерхівках, окрім маніакального задоволення від самого факту вбивства цивільних? Пояснити неможливо. На боєздатність армії це не впливає, ненависть до Росії та мотивацію військових тільки посилює. Чого росіяни досягнули цим ударом? Нічого.

Усю минулу зиму окупанти так само гатили по українських містах – добилися тільки передачі Україні касетних снарядів, ракет та F-16. Тисячі російських військових заплатили життям за ці безглузді обстріли.

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Тепер, після такого показового удару по цивільних, Україні знову щось нададуть. А всі прихильники надання підтримки Україні на Заході отримають додаткові аргументи на свою користь.