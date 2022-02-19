Росія дорого заплатить, – Байден нагадав Кремлю, що ще не пізно обрати дипломатію

Джо Байден нагадав Росії, що ще не пізно обрати шлях дипломатії. Президент США наголосив: за війну країна-агресорка дорого заплатить.

Байден зауважив, що у випадку війни світ змусить Росію заплатити, повідомляє 24 канал. США, Європа та Трансатлантична спільнота об'єднані.

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Росія має вибір між війною, яка завдасть страждань, та дипломатією, яка покращить ситуацію для всіх.

За словами Байдена, Росія може обрати дипломатію. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися до столу переговорів.

Якщо Росія розпочне військові дії, вона сплатить дорогу ціну за це,

– запевнив Байден.

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