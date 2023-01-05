Росія активно здійснює розвідку з пошуку цілей, – Жданов про можливу ракетну атаку на Різдво
На білоруський аеродром в Мачулищах повернувся російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Разом з ним 4 січня окупанти підіймали у небо 2 російські винищувачі МіГ-31К.
Як наслідок по всій території України оголошували масштабну повітряну тривогу. Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.
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Загроза на Різдво може сильно зрости
Щоразу як окупанти підіймають винищувачі МіГ-31К в Україні оголошують повітряну тривогу. Наші захисники готуються відбивати удар, оскільки ніхто не може гарантувати, чи є ракети "Кинджал" на підвісах винищувача.
Це триває розвідувальна діяльність щодо пошуку цілей та об'єктів на 6 – 7 січня або навіть 8 січня,
– зазначив військовий експерт.
На його думку, цілком можливо, що загроза на Різдво сильно зросте. Саме проведення активної роботи щодо виявлення цілей та об'єктів на території України розвідувальним літаком з двома носіями ракет типу "Кинджал" є непрямою ознакою, що окупанти готуються до атаки.
Жданов зауважив, що загроза на Різдво може сильно зрости: дивіться відео
Росія готує атаку на Різдво: що відомо
- Українська розвідка повідомила, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Там припустили, що він може відбутися раніше 9 – 10 січня, це залежатиме від того, скільки ракет будуть застосовувати окупанти. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про помітні ознаки підготовки російської армії. Він зазначив, що багато буде залежати від погоди. А також представник розвідки переконаний, що що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.
- Крім того, наразі в акваторії Чорного моря перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що окупанти повернули носіїв ракет у пункти базування для переспорядження, щоб підготувати атаку на Різдво.
- Також там зазначили, що у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.