Росія активно здійснює розвідку з пошуку цілей, – Жданов про можливу ракетну атаку на Різдво

На білоруський аеродром в Мачулищах повернувся російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Разом з ним 4 січня окупанти підіймали у небо 2 російські винищувачі МіГ-31К.

Як наслідок по всій території України оголошували масштабну повітряну тривогу. Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Загроза на Різдво може сильно зрости

Щоразу як окупанти підіймають винищувачі МіГ-31К в Україні оголошують повітряну тривогу. Наші захисники готуються відбивати удар, оскільки ніхто не може гарантувати, чи є ракети "Кинджал" на підвісах винищувача.

Це триває розвідувальна діяльність щодо пошуку цілей та об'єктів на 6 – 7 січня або навіть 8 січня,

– зазначив військовий експерт.

На його думку, цілком можливо, що загроза на Різдво сильно зросте. Саме проведення активної роботи щодо виявлення цілей та об'єктів на території України розвідувальним літаком з двома носіями ракет типу "Кинджал" є непрямою ознакою, що окупанти готуються до атаки.

Жданов зауважив, що загроза на Різдво може сильно зрости: дивіться відео

Росія готує атаку на Різдво: що відомо