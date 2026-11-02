"Розрахунок на вибори у США": Росія готує масований удар по енергетиці та логістиці України

Російські війська готують новий масований удар по українській енергетичній системі та ключових об'єктах логістики. Ворог розраховує на зміщення уваги міжнародної спільноти через вибори у США та складнощі України з ракетами ППО.

Як повідомили в Офісі Президента за підсумками звернення Володимира Зеленського, кремлівське керівництво планує скористатися міжнародним політичним порядком денним для нової хвилі повітряного терору.

Які подробиці?

У Москві сподіваються, що міжнародні партнери відволічуться на внутрішні виборчі процеси за океаном.

Президент підкреслив, що партнерські держави мають надіслати ворогу чіткі попереджувальні сигнали, які позбавлять агресора будь-яких сподівань на вигоду від атак проти цивільної інфраструктури.

Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці. Фактично розрахунок на те, що світ буде завтра стежити за американськими виборами і те, що відбувається тут, в Україні, і наші складнощі з ППО, з ракетами для Patriot, будуть начебто поза увагою світу. Потрібні такі сигнали від світу у бік Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть,

– зазначив Президент.

Економічний тиск та удари у відповідь

Глава держави закликав світ не загравати з російськими енергетичними ресурсами, а посилити тиск на нафтогазові доходи Москви.

За його словами, в агресора не повинно залишатися жодних альтернатив припиненню війни, і міжнародна коаліція має достатній важіль впливу для цього.

Водночас Україна продовжує системно відповідати на російські обстріли мирних міст далекобійними ударами. Володимир Зеленський окремо підкреслив, що на удар, який зараз готують окупанти, обов'язково буде дана дзеркальна влучна відповідь.

Робота над енергомережею

Ремонтні бригади та фахівці енергетичної галузі наразі працюють у цілодобовому режимі по всій країні, ліквідуючи наслідки ворожих влучань. Цього року тактика ворога змінилася: крім генерації, противник цілеспрямовано завдає десятків ударів на добу по розподільних мережах.

З огляду на навантаження, уряд отримав завдання відновити осінньо-зимову програму підтримки працівників критичної інфраструктури. Вона передбачає щомісячні доплати всім фахівцям, залученим до відновлювальних робіт, а також регулярні ротації команд у зонах з найскладнішими умовами.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, загарбники також не припиняють бомбардувати прифронтові регіони. Детальніше про наслідки недавніх атак читайте у матеріалі про російський удар по Комишувасі.