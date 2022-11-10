Росія готує масований удар по Україні, – Повітряні сили

Росія, ймовірно, вирішила змінити тактику щодо ракетних ударів по Україні. Окупанти, схоже, віддають перевагу масованим ударам замість поодиноким.

Відповідну думку висловив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він припускає, що Росія намагається наростити запаси ракет та завдати масованого удару.

До теми Скільки ще "Іскандерів" та "Кинжалів" залишилось у Росії: у Повітряних силах вразили цифрами

Росія накопичує ракети та дрони

Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, зрозуміла, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками "не так багато".

А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби,

– сказав речник.

За словами Юрія Ігната, російські заводи працюють у три зміни, щоб поповнити запаси крилатих ракет.

"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", – сказав Ігнат.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ заявляв, що Росія може нарощувати запаси безпілотників, щоб також завдати масованого удару. Він розповів, що поодинокі атаки дронами не несуть великої шкоди й ЗСУ збивають безпілотники.

Про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети, інформували в українській розвідці. Зокрема, представник української розвідки Вадим Скібіцький говорив, що Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет, зокрема "Іскандерів".

Україна готується до ракетних обстрілів

Після того, як Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України в жовтні – листопаді, наша країна почала посилювати ППО. Зокрема, партнери України почали передавати ЗСУ сучасні системи ППО.

У понеділок, 7 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи ППО Aspide.

Aspide та NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо. Також Велика Британія передасть Україні тисячу ракет класу "земля-повітря".

Українські військові вже успішно використовують сучасні німецькі системи IRIS-T. Наприкінці жовтня ця система відпрацювала на 100% під час масованого удару.

Зверніть увагу – Кім показав кадри роботи ППО: дивіться відео