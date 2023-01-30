Британська розвідка допускає, що Кремль готує новий етап "часткової мобілізації"
Джерело:Міноборони Британії
Росія може провести ще одну хвилю так званої "часткової мобілізації". Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Британська розвідка зазначає, 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.
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Росія планує провести ще одну хвилю мобілізації
Окремо 23 січня прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти, стверджуючи, що він залишається необхідним для підтримки роботи збройних сил.
Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні розбіжності в суспільстві,
– зазначає британська розвідка.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Кремль використовує тактику "гарматного м'яса". Американське видання із посиланням на свої джерела у владі повідомило про те, що російська влада відправила російських мобілізованих на війну з Україною не підготовленими та погано спорядженими.
- Указ Владіміра Путіна про часткову мобілізацію в Росії продовжує діяти й надалі. Дмітрій Пєсков пояснив це виконанням "інших функцій окрім призову".
- У Самарській області поранені мобілізовані не хочуть повертатись на фронт. Наразі їх знову хочуть відправити на війну без військово-лікарської комісії, але вони влаштували бунт.
- Нагадаємо, що втрати ворога з кожним днем все збільшуються. За минулу добу ЗСУ ліквідували 490 загарбників. З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.
- Зазначимо, що ці дані не є точними, оскільки через велику інтенсивність боїв важко підрахувати всі втрати ворога.