Слід готуватись: які провокації може вчинити Росія до Саміту миру та Олімпіади

У Швейцарії 15 – 16 червня відбудеться Саміт миру, участь в якому підтвердили понад 100 країн. Проте Росія докладає усіх зусиль, щоб завадити організації та проведенню цього заходу, а також Олімпіади у Франції та чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що росіяни можуть влаштувати напередодні або під час Саміту миру, зокрема, провокації. Загалом від Владіміра Путіна можна очікувати будь-чого.

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Будуть спроби

Росіяни вже проводять провокації, що зокрема мають на меті зірвати проведення Олімпійських ігор, які відкриються 26 липня у Франції.

Вони можуть організувати також теракти – як під час Олімпіади, так і чемпіонату Європи з футболу в Німеччині, який відкриється 14 червня,

– наголосив він.

Про це свідчить, за словами Березовця, те, що 22 травня було затримано 18-річного чеченця, який приїхав зі своєю сім'єю до Франції лише у 2023 році, і він нібито вже готував теракти на об'єктах Олімпійських ігор, зокрема, на футбольному стадіоні в місті Сент-Етьєн.

Важко уявити, що 18-річний хлопець з Росії здатен організувати подібний терористичний акт, який вимагає серйозного підготування. Водночас організатором цілком могли бути російські спецслужби, які давно працюють з громадянами Росії, що під тим чи іншим приводом виїжджають за кордон, щоб там здійснювати терористичну діяльність,

– зауважив він.

Крім того, правоохоронці Франції також затримали трьох громадян Молдови, які наносили провокативні графіті в Парижі. Вони залишали зображення труни та написи "солдати Франції в Україні". Мовляв, цим закінчиться для французьких військових відправлення в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошував на можливості відправки західних військ в Україну. Проте дискусії з цього приводу тривають. Водночас Макрон заявив про те, що Франція має підготувати " 4500 українських солдатів , спорядити їх, навчити їх захищати свою землю та сформувати "французьку бригаду".

"Вже з'явилась інформація, що за цим, імовірно, стоять представники російських спецслужб, а саме ГРУ. Тому слід готуватись до того, що будуть спроби подібних провокацій та терористичних актів у Франції та Німеччині", – підкреслив Тарас Березовець.

Робити висновки передчасно

Крім того, 7 червня був здійснений напад на прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен. Відомо, що влада країни вже взяла під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у нападі. Нібито, він вчинив цей злочин у стані наркотичного сп'яніння.

Наразі, за словами Березовця, це виглядає як окрема, нескоординована атака, за якою не стоять жодні групи. Проте робити такі висновки наразі передчасно. До того ж нападів на європейських політиків таких як цей, а також на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, не було близько 30 років.

"Це має викликати занепокоєння і України, і наших союзників, тому що тут збігаються декілька чинників: діяльність російських спецслужб, ісламістських терористичних угруповань, а також ксенофобських груп, які починають поводиться зухваліше", – зазначив політолог.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії