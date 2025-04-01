Росія може вдатись до провокацій проти себе: як Україна зможе довести США свою непричетність

Росія може здійснювати провокації на своїй території, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Зокрема, Кремль хоче викликати емоції та спровокувати США на певні кроки.

Однак Україна матиме аргументи, щоб довести свою непричетність. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Україна має докази

Олександр Мусієнко зазначив, що понад тиждень немає офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ або заяв російських губернаторів, керівників областей, регіонів про те, що над територією Росії щось пролітає та працює ППО. Україна утримується від завдання ударів по країні-агресорці далекобійними дронами.

Мотивація полягає у тому, щоб не було звинувачень, що Україна щось зараз провокує і не бажає настання реального припинення вогню. У цій ситуації це іде нам в актив. Хоча ми мали право це робити, тому що ворог у цей час завдавав ударів. Вони кажуть, що вони не б'ють по енергетиці. Ми теж можемо не бити по енергетиці. На території Росії вистачає військових об'єктів, які можуть ставати потенційною ціллю для наших безпілотників,

– підкреслив він.

У такому випадку Україна може сказати, що якщо ми не завдавали ударів протягом певного часу, то навіщо нашим захисникам це робити, коли ворог цього не робить. Також наша держава має можливості технічної розвідки. Можна побачити активність безпілотників, коли їх багато, коли вони можуть набирати певні висоти, які вони.

Але тут питання у тому, що вся аргументація і надання інформації йде постфактум. Завжди діють відповідні органи національної безпеки і оборони, коли вони мають усі підтвердження, які потрібно зібрати, тоді і надаються. Росія може розраховувати саме на емоційний ефект, на те, що зараз вони щось вкинуть в інформаційний простір, і це можуть підхопити у Білому домі,

– припустив військовослужбовець.

Зокрема, була ситуація, коли Росія поширила фейк про те, що українські війська нібито потрапили в "оточення" у Курській області. Потім про це говорив президент США Дональд Трамп. Хоча, за інформацією багатьох світових ЗМІ, американська знала реальну ситуацію та інформувала американського лідера та його команду. Росія хоче викликати емоції.

Росія хоче спровокувати президента США на певні спонтанні кроки, які можуть бути вжиті, виходячи із того, що відбудеться. Тому у цьому основні загрози. Але для нас у цій ситуації плюсом є те, що у нас завжди є докази того, що ми не атакуємо і дотримуємося зараз режиму припинення вогню, що стосується енергетики,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, цей фактор, інші аргументи, дані розвідки, які Україна може отримувати та продемонструвати, є підтримкою позиції нашої держави.