Гуменюк прогнозує нові удари Росії, але є одне "але" через "бавовну" у Джанкої

Наразі корабельне угрупування російського ворога досить потужне. Однак надводні ракетоносії можуть бути не повністю споряджені через "бавовну" у Джанкої.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Зауважимо, що в Головному управлінні розвідки зазначали, що вибухи у Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК".

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Ракетоносії можуть бути не повністю споряджені

За словами Гуменюк, надводні ракетоносії можуть бути не повністю споряджені через "бавовну" у Джанкої. Якщо говорити про потужність, то це до 20 ракет – якщо вони споряджені.

Наразі корабельне угрупування окупантів дуже потужне. Це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед яких і 3 ракетоносії – два надводних та один підводний.

Це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас у напрузі. Попри те, що надводні кораблі можуть бути і не споряджені,

– наголосила Гуменюк.

Вона додала, що наразі росіяни можуть готувати удари за різними напрямками, аби розосередити нашу ППО.

Нагадаємо, що російські терористи не полишають спроб знайти українську ППО. Зараз запуски ракет та фальш-цілей мають на меті виявити протиповітряну оборону, розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Чи очікувати масовану атаку

Напередодні Гуменюк заявила, що, враховуючи певну активність ворожої авіації протягом доби, можна говорити про те, що рівень загрози ракетного удару є досить високим.

"Це навряд чи буде масований удар. Скоріш за все, вони будуть дотримуватися практики точкових ракетних ударів", – сказала вона.